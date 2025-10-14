На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Starship совершил успешный 11-й тестовый полет

Starship совершил успешный 11-й тестовый полет, приводнившись в Индийском океане
true
true
true

Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, что стало 11-м испытательным полетом для данного аппарата. Трансляция запуска велась в онлайн-режиме на странице компании в социальной сети X.

Запуск Starship был осуществлен приблизительно в 2:25 по московскому времени со стартовой площадки, расположенной в Техасе. Через несколько минут после старта от корабля отделился ускоритель Super Heavy, который успешно совершил посадку в Мексиканском заливе (Залив Америки).

Прототип корабля Starship спустя час полета смог успешно приводниться в Индийском океане, но вскоре после этого произошел взрыв.

«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим одиннадцатым испытательным полетом Starship!» — говорится в сообщении.

В марте глава SpaceX Илон Маск анонсировал планы по отправке Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года. По словам Маска, успешные полеты робота на Марс откроют дорогу для отправки пилотируемых экспедиций в 2029 году. Главной стратегической задачей предприниматель видит создание полностью независимого города на Марсе в течение ближайших двух десятилетий.

Ранее отец Маска рассказал о попытке сына купить ракету в России.

