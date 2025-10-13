В НовГУ выяснили, что жирное мясо с картошкой в детстве в два раза страшнее, чем простые углеводы

Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) установили, что неправильное питание в детстве грозит ожирением и артериальной гипертензией во взрослом возрасте. При этом не важно, питается ли ребенок простыми углеводами, высокожирной пищей или сладостями. Но жирное мясо с картошкой даст эффект уже в детстве. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Исследователи изучили данные 70 подростков с ожирением и разными типами неправильного питания. Средний возраст обследованных детей — 15 лет. Медики оценивали их пищевой рацион, артериальное давление, антропометрические данные, показатели липидного и углеводного обмена, а также наследственность по ожирению и заболеваниям сердца.

Участников разделили на четыре группы в соответствии с их пищевыми привычками. В рационе первой группы преобладали жирные сорта мяса, свежие и термически обработанные овощи (в основном картофель), сосиски, колбасы, а также кондитерские изделия. Во второй группе дети чаще всего питались свежими и термически обработанными фруктами, орехами и злаками в составе каш и хлеба. В рационе участников третьей группы преобладали простые углеводы с большим содержанием сахара. В четвертой группе у детей был смешанный рацион.

Оказалось, что у детей с белково-жировым типом питания в два раза чаще (в 58% случаев) проявлялись симптомы ожирения в дошкольном возрасте по сравнению с остальными тремя группами (28, 24, 25% соответственно). При остальных трех типах питания ожирение чаще всего наступало и прогрессировало в пубертате.

Именно питание — главный фактор, который определяет здоровье ребенка, но он при этом поддается изменению. В отличие, например, от наследственности и анатомо-физиологических особенностей организма. Нездоровое питание является одной из причин развития ожирения, артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа, бронхиальной астмы, пищевой аллергии и других.

«Подростковый период является переходом к взрослой жизни, и имеющиеся хронические заболевания, в частности ожирение, бесспорно будут прогрессировать. Пищевые привычки, сложившиеся в детстве, как правило, будут сопровождать человека всю жизнь. Также стоит помнить об особенностях физиологии детей и подростков. Высокий уровень инсулина в пубертатный период вместе с более поздним формированием физиологической чувствительности к нему дает скачкообразный и нередко большой набор массы тела. Выброс инсулина формирует сильный голод и побуждает есть ультрапереработанные продукты с высоким содержанием сахара и жиров, дающие быстрый эффект насыщения. Но раннее вмешательство может предотвратить развитие ожирения, а также его осложнений», — рассказала доцент кафедры педиатрии Наталья Ларина.

Ученые считают, что показатели риска развития ожирения и его осложнений нужно отслеживать как можно раньше. Начиная с перинатального периода, и соответственно заниматься профилактическими мероприятиями, которые позволят предотвратить серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы во взрослой жизни.

