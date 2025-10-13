Пермские ученые выявили предел безопасности дорожных реагентов

Ученые Пермского Политеха установили, что дорожные реагенты на основе хлорида натрия и хлорида кальция начинают вредить экосистеме при концентрации в почве свыше 3%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПНИПУ.

Основой большинства противогололедных смесей остается хлорид натрия. Однако при температуре ниже -15 °C его эффективность падает, и для борьбы со льдом все чаще используют составы с хлоридом кальция. Они работают даже при температуре ниже -30 °C, но вызывают опасения экологов из-за риска засоления почв и нарушения экосистем у дорог.

В рамках исследования ученые отбирали пробы снега и дерново-подзолистой почвы на расстоянии от десяти до 100 метров от федеральной трассы. Для комплексной оценки воздействия на экосистемы были использованы «биоиндикаторы»: семена редиса, водоросли, дафнии (маленькие рачки) и коллемболы (мелкие членистоногие). Эти организмы мгновенно реагируют на загрязнение и помогают комплексно оценить опасность для водной среды и почвенной экосистемы.

Анализ показал: талая вода не содержит опасных концентраций реагентов, но почва вблизи дороги становится более щелочной, а видовое разнообразие растений снижается почти вдвое. Кроме того, все пробы демонстрировали фитотоксичность — семена редиса в такой земле прорастали хуже.

На втором этапе исследовался реальный промышленный реагент, содержащий 78% хлорида натрия и 21% хлорида кальция. После внесения максимальной дозы (700 г на квадратный метр) почва показала высокую степень засоления, но к весне соли были почти полностью вымыты талыми водами.

«Лабораторные исследования показали: концентрация реагентов свыше 3% в почве вредна для растений, в свыше 2% — для чувствительных организмов, таких как коллемболы. При этом в реальных условиях такие уровни за два года зафиксированы не были — максимальное содержание соли в почве составляло 0,2%», — рассказал Андрей Леснов, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор химических наук.

Ученые отмечают: результаты исследования позволяют разработать четкие нормативы применения реагентов и помогут избежать деградации придорожных земель в масштабах страны.

