Найден природный способ замедлить порчу рыбы и мяса

Food Bioscience: эфирное масло корицы замедляет порчу рыбы и мяса
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ученые из Китая обнаружили, что эфирное масло корицы эффективно подавляет рост бактерий, вызывающих порчу рыбы и мяса. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Bioscience.

В лабораторных условиях масло демонстрировало выраженное антимикробное действие в отношении бактерии Shewanella putrefaciens. Этот микроорганизм провоцирует гниение белковых продуктов, включая рыбу, даже при низких температурах хранения.

Эксперименты показали: даже в низких концентрациях масло замедляло рост бактерий и нарушало целостность их клеточных оболочек. В результате происходила утечка внутриклеточных компонентов — белков и нуклеиновых кислот, что приводило к гибели Shewanella putrefaciens.

Дополнительные исследования подтвердили, что масло повышает уровень активных форм кислорода в бактериальных клетках, провоцируя окислительный стресс. Ученые объяснили: такой эффект оказывает основной компонент эфирного масла — транс-циннамальдегид. Это химическое соединение воздействует на ключевые метаболические пути S. putrefaciens, включая синтез нуклеотидов, аминокислот и липидов, что нарушает энергетический обмен и процессы восстановления клеточной структуры.

Авторы работы рассматривают эфирное масло корицы как потенциальную природную альтернативу синтетическим консервантам для продления срока хранения продуктов животного происхождения. В дальнейших исследованиях планируется тестирование соединения в реальных условиях хранения пищевой продукции.

Ранее врачи призвали ограничить количество мяса в рационе.

