Амазонские деревья «потолстели» из-за углекислого газа

Nature: деревья Амазонки начали расти быстрее из-за углекислого газа
true
true
true
close
Global Look Press

Международная команда ученых из 60 университетов зафиксировала, что деревья в тропических лесах Амазонии стремительно увеличиваются в размерах. Это напрямую связано с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере. Результаты масштабного исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Согласно полученным данным, средний размер деревьев увеличивается на 3,2% за десятилетие, а максимальная высота деревьев — на 5,8%. Количество крупных деревьев с диаметром более 40 см также растет — на 6,6% за 10 лет. Ученые объясняют этот феномен эффектом «удобрения CO2»: растения используют углекислый газ в процессе фотосинтеза, и его избыточное содержание в атмосфере стимулирует рост.

Исследование основано на данных Сети инвентаризации лесов Амазонки (RAINFOR), охватывающей зрелые, нетронутые участки леса. Ученые годами отслеживали состояние каждого дерева диаметром более 10 см, измеряя его рост и фиксируя гибель.

«Мы знали, что запасы углерода в Амазонке растут. Теперь ясно, что растут и сами деревья всех размеров», — заявил соавтор работы, профессор Тим Бейкер из Лидсского университета.

Однако ученые предупреждают: несмотря на кажущуюся пользу, увеличение роста и объема деревьев в Амазонии повышает их уязвимость. Самые крупные деревья — основные поглотители CO2 — также наиболее подвержены угрозам: засухам, ветровалам и вырубке. Их высокая биомасса требует больших ресурсов для поддержания жизнедеятельности, особенно в условиях потепления.

«Будущее углеродного баланса леса становится все более зависимым от выживания гигантских деревьев. А их выживание не гарантировано», — отметила исследователь Адриан Эскивель-Мюэльберт из Кембриджского университета.

Ученые подчеркивают, что сохранение Амазонии как ключевого поглотителя углерода требует защиты крупных деревьев и отказа от вырубки лесов, особенно в условиях усиливающихся климатических экстремумов.

Ранее генетик назвал виды деревьев, которые стоит модифицировать для создания ГМО-леса в России.

