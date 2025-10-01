На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции обнаружили следы людей, живших семь тысяч лет назад

AnadAg: на юге Турции нашли следы людей, датируемые 5200 годом до нашей эры
true
true
true
close
Johannes Bergemann

На территории древнего поселения Телль-Курду-Хююк в провинции Хатай (юг Турции) были найдены человеческие следы, датируемые примерно 5200 годом до н. э. Возраст находки составляет около семи тысяч лет, что делает ее исключительной для региона. Об этом сообщает издание Anadolu Agency.

Следы были обнаружены 21 августа 2025 года в водонасыщенном глиняном слое, где, по мнению исследователей, люди прошли вскоре после дождя. Отпечатки стоп отлично сохранились благодаря влажной почве. По словам учёных, они предоставляют редкое «живое» свидетельство доисторической жизни на Амукской равнине — перекрестке культурных путей Анатолии, Леванта и Месопотамии.

Находка относится к периоду Убейд, известному распространением расписной керамики, общинных традиций и ремесленного производства. В Телль-Курду — одном из крупнейших доисторических поселений региона, ранее уже находили остатки жилых построек, улиц и мастерских эпохи Убейда.

Проектом руководят Рана Озбал (Университет Коч) и Фокке Герритсен (Нидерландский институт в Турции). Их целью является исследование культурных процессов в VI–V тысячелетиях до н. э. Особенностью раскопок в Телль-Курду является то, что слои эпохи Убейда залегают очень близко к поверхности — всего в нескольких сантиметрах. Это позволяет археологам быстро получать доступ к древним культурным слоям без глубокой зачистки.

По словам министра культуры Турции Мехмета Нури Эрсоя, обнаруженные следы — «уникальное свидетельство» присутствия человека в доисторической Анатолии. Подобные находки крайне редки и дают представление о повседневной жизни, которую не могут передать ни керамика, ни архитектура.

Ранее в Шотландии нашли остатки одной из старейших железных дорог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами