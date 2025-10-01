В Турции обнаружили следы людей, живших семь тысяч лет назад

На территории древнего поселения Телль-Курду-Хююк в провинции Хатай (юг Турции) были найдены человеческие следы, датируемые примерно 5200 годом до н. э. Возраст находки составляет около семи тысяч лет, что делает ее исключительной для региона. Об этом сообщает издание Anadolu Agency.

Следы были обнаружены 21 августа 2025 года в водонасыщенном глиняном слое, где, по мнению исследователей, люди прошли вскоре после дождя. Отпечатки стоп отлично сохранились благодаря влажной почве. По словам учёных, они предоставляют редкое «живое» свидетельство доисторической жизни на Амукской равнине — перекрестке культурных путей Анатолии, Леванта и Месопотамии.

Находка относится к периоду Убейд, известному распространением расписной керамики, общинных традиций и ремесленного производства. В Телль-Курду — одном из крупнейших доисторических поселений региона, ранее уже находили остатки жилых построек, улиц и мастерских эпохи Убейда.

Проектом руководят Рана Озбал (Университет Коч) и Фокке Герритсен (Нидерландский институт в Турции). Их целью является исследование культурных процессов в VI–V тысячелетиях до н. э. Особенностью раскопок в Телль-Курду является то, что слои эпохи Убейда залегают очень близко к поверхности — всего в нескольких сантиметрах. Это позволяет археологам быстро получать доступ к древним культурным слоям без глубокой зачистки.

По словам министра культуры Турции Мехмета Нури Эрсоя, обнаруженные следы — «уникальное свидетельство» присутствия человека в доисторической Анатолии. Подобные находки крайне редки и дают представление о повседневной жизни, которую не могут передать ни керамика, ни архитектура.

Ранее в Шотландии нашли остатки одной из старейших железных дорог.