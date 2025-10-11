На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В атмосфере коричневого карлика ученые обнаружили газ фосфин

Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил фосфин в атмосфере коричевого карлика
true
true
true
close
NASA/Reuters

Ученые с помощью телескопа Джеймс Уэбб (JWST) обнаружили фосфин на поверхности коричневого карлика Wolf 1130C. Об этом сообщает журнал TechInsider со ссылкой на астрономов из Северо-Западного университета.

Отмечается, что фосфин состоит из молекул фосфора и водорода. Она нестабильна в атмосфере. На газовых гигантах, таких как Юпитер и Сатурн, фосфин образуется глубоко внутри планет и поднимается вверх быстрее, чем разрушается. На Wolf 1130C фосфин был обнаружен с концентрацией около 0,1 части на миллион.

Многие коричневые карлики не содержат фосфин, несмотря на то, что он должен быть в их атмосфере. Ученые полагают, что это может быть связано с химическим составом космических тел. В частности, Wolf 1130C, Юпитер и Сатурн имеют низкое содержание «тяжелых элементов», что способствует формированию фосфина и облегчает его обнаружение.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами