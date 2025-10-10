На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создали самый точный ИИ для классификации опухоли мозга по МРТ

В ЛЭТИ разработали ИИ для классификации опухоли мозга по МРТ с точностью 99,4%
true
true
true
close
Unsplash

В ЛЭТИ создали ИИ, который может находить и классифицировать опухоли мозга по МРТ с наибольшей точностью. Безошибочность метода составляет 99.35%, что выделяет его среди аналогов, работающих в диапазоне от 93.1 до 98.5%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Для определения типа, степени злокачественности и локализации опухоли мозга важно ее классифицировать. Это позволяет выбрать наиболее эффективную стратегию лечения, спрогнозировать исход и подобрать оптимальную реабилитацию. Для классификации ученые использовали классический метод ИИ кластеризации. Так, алгоритм проанализировал около 1000 МРТ-снимков головного мозга здоровых и больных пациентов, обучая модели различать их по расположению ключевых точек.

Для диагностики заболеваний активно применяются нейронные сети, которые анализируют медицинские изображения, такие как МРТ-снимки. Однако для их обучения необходимы МРТ-снимки головного мозга как здоровых, так и больных пациентов. Использование таких данных требует письменного согласия каждого пациента, что создает сложности для машинного обучения. Поэтому исследователи ищут решения, способные преодолеть этот барьер.

«Для решения этой проблемы мы применили классические алгоритмы, скомбинировав три метода, которые способны выделять ключевые точки на МРТ-снимках головного мозга, такие как извилины, утолщения и др., а также оставлять из них те, которые могут указывать на аномалии, например, патологические образования или изменения в структуре тканей. На основе этих данных подход классифицирует опухоли головного мозга, что позволило получить лучшие результаты по сравнению с нейросетевыми алгоритмами для подобных задач», – рассказал доцент кафедры математического обеспечения и применения электронных вычислительных машин (МО ЭВМ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антон Филатов.

Сначала с помощью алгоритма гистограммы градиентов исследователи на МРТ-снимках вели поиск ключевых точек, выделяющих извилины, утолщения и т.д. Градиенты помогли выявлять изменения в цвете между соседними пикселями, что позволило обнаруживать области с резкими перепадами цвета, сигнализирующих о возможных аномалиях – патологических новообразованиях и изменениях в структуре тканей.

В результате получился набор многомерных векторов, из которых отобрали самые важные для диагностики. В итоге из десятков тысяч точек оставались всего несколько сотен, которые можно было считать показательными для дальнейшего анализа.

Ранее на Камчатке создали маску для лица из водорослей в форме таблетки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами