Ученые показали изображения двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга

Ученым удалось запечатлеть черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга
University of Turku

Ученые впервые получили изображение двух черных дыр, которые вращаются друг вокруг друга, что подтвердило существование пар черных дыр. Соответствующими кадрами поделился финский Университет Турку.

В публикации также отмечается, что международная группа исследователей получила изображения двух черных дыр в квазаре OJ287. Квазар — это активное ядро галактики, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая окружающее вещество. Свет квазара возникает, когда эта черная дыра поглощает окружающий газ и пыль.

Исследователи пояснили, что уже давно выступали с предположением, что в этом квазаре имеются две черные дыры, однако не было достаточно мощного телескопа, чтобы их различить.

«Особенность объекта заключается в том, что он содержит две черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга», — рассказали ученые.

Незадолго до этого сообщалось, что астрономы при помощи обсерватории Chandra и радиотелескопа VLA обнаружили в далекой Вселенной необычайно мощный выброс из черной дыры, существовавшей всего через три миллиарда лет после Большого взрыва. Это время называют «космическим полуднем» — эпохой, когда галактики и сверхмассивные черные дыры росли быстрее всего за всю историю космоса.

Ранее поиск темной материи в далекой галактике дал неожиданный результат.

