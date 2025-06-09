На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поиск темной материи в далекой галактике дал неожиданный результат

PRL: в галактике M82 не обнаружено темной материи
close
NASA/ESA

Две независимые группы исследователей, включая ученых из Университета Падуи, DESY, SLAC и Калифорнийского университета в Беркли, провели масштабный поиск аксионов — гипотетических частиц, которые могут составлять темную материю. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Темная материя — невидимая субстанция, которая, по мнению ученых, составляет большую часть Вселенной, пока остается загадкой. Она не излучает свет и не отражает его, поэтому ее очень трудно обнаружить. Одними из самых перспективных кандидатов на роль темной материи считаются частицы, называемые аксионами. Эти частицы были теоретически предложены еще в 1970-х годах, но до сих пор не найдены.

Недавно две команды ученых из разных стран провели независимые поиски аксионов с помощью космического рентгеновского телескопа NuSTAR. Они изучали рентгеновские снимки галактики M82, известной своей активной звездной жизнью. Ученые предположили, что в ядрах горячих звезд могут возникать аксионы, которые затем распадаются, испуская рентгеновские лучи — как бы создавая вокруг галактики загадочное свечение.

Хотя исследователям пока не удалось обнаружить такие сигналы, они смогли значительно сузить область, где могут находиться эти частицы. Это важный шаг вперед в понимании того, где и как искать темную материю.

Команды продолжают работать и планируют искать аксионы, изучая их взаимодействие с другими частицами и используя новые телескопы. Каждый такой эксперимент приближает нас к разгадке великой тайны Вселенной — того, из чего она на самом деле состоит.

Ранее на окраинах Солнечной системы был обнаружен таинственный объект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами