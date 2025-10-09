На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли, как клетки рака крови скрываются от иммунной системы

Nature: белок SLAMF6 помогает клеткам рака крови скрываться от иммунитета
Shutterstock

Ученые из Лундского университета (Швеция) выяснили, что белок SLAMF6 позволяет раковым клеткам при остром миелоидном лейкозе избегать атак со стороны иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — это агрессивная форма рака крови, при которой злокачественные клетки быстро размножаются в костном мозге и вытесняют здоровые. Отмечается, что существующие методы лечения, такие как химиотерапия и пересадка стволовых клеток, часто оказываются недостаточно эффективными.

В ходе исследования ученые провели подробный анализ (так называемое «картирование») белков, находящихся на поверхности раковых стволовых клеток — именно с их помощью опухоль взаимодействует с окружающей средой. Сравнив данные с образцами от здоровых людей, они обнаружили белок SLAMF6, который присутствует только на оболочках злокачественных клеток.

Чтобы понять роль этого белка, исследователи использовали метод генного редактирования CRISPR/Cas9 — своего рода «молекулярные ножницы», которые позволяют точно выключать или изменять гены в клетке. Оказалось, что SLAMF6 помогает раковым клеткам прятаться от Т-клеток — бойцов иммунной системы, которые обычно уничтожают опухолевые образования.

В ходе дополнительного эксперимента ученые создали специальное антитело, блокирующее работу SLAMF6. Когда этот белок переставал работать, иммунные клетки снова начинали «видеть» опухоль и эффективно уничтожали ее — как в лабораторных условиях, так и у подопытных мышей.

«Это было как включить иммунную систему заново и отобрать у раковых клеток способность прятаться», — объяснил Карл Санден, один из авторов исследования.

Теперь команда продолжает работу над усовершенствованием антитела и подготовкой к клиническим испытаниям. Это открытие может стать важным шагом к созданию новых, более точных методов лечения лейкоза, устойчивого к терапии.

Ранее в России нашли способ снизить риск метастазирования клеток рака крови.

