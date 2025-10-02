В России нашли способ снизить риск метастазирования клеток рака крови

Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) обнаружили, что активация определенных ионных каналов (порообразующих белков) в мембране раковых клеток крови при лейкозе может значительно снизить их способность к миграции. Это открывает новые перспективы для разработки направленных подходов терапии лейкоза, где целью станут белки, находящиеся на мембране опухолевых клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Ученые установили, что мембранные белки, а именно ионные каналы — структуры, формирующие поры, через которые проходят ионы, такие как натрий (Na+), калий (K+), хлор (Cl−) и кальций (Ca2+), играют важную роль в регулировании физиологических процессов, а изменение в их работе влияет на развитие заболеваний, включая рак крови.

В своей работе ученые ИНЦ РАН сфокусировались на одном из типов мембранных белков — эпителиальных натриевых каналов (ENaC), ответственных за транспорт Na+ и регуляцию водно-солевого баланса в организме. Этот канал также может участвовать в управлении процессами миграции и инвазии раковых клеток.

«Оказалось, что активация канала ENaC при помощи протеаз снижает подвижность клеток лейкоза человека», — рассказывает аспирант ИНЦ РАН Дарья Лысикова.

В настоящее время при лечении рака крови в качестве популярных мишеней для воздействия лекарств на опухолевые клетки в основном рассматриваются внутриклеточные регуляторные белки (киназы, транскрипционные факторы, белки-онкосупрессоры). Для взаимодействия с ними потенциальным лекарствам необходимо преодолевать барьер в виде плазматической мембраны клетки, что может уменьшать эффективность терапии. Поэтому остро стоит необходимость поиска доступных для фармакологического воздействия мишеней на клеточной мембране.

В перспективе благодаря своему расположению на плазматической мембране каналы ENaC можно рассматривать как потенциальные мишени для развития направленных подходов новой терапии лейкозов.

