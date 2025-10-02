проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

В России нашли способ снизить риск метастазирования клеток рака крови

В ИНЦ РАН нашли способ снизить активность клеток рака крови через ионные каналы

true
true
true
close
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) обнаружили, что активация определенных ионных каналов (порообразующих белков) в мембране раковых клеток крови при лейкозе может значительно снизить их способность к миграции. Это открывает новые перспективы для разработки направленных подходов терапии лейкоза, где целью станут белки, находящиеся на мембране опухолевых клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Ученые установили, что мембранные белки, а именно ионные каналы — структуры, формирующие поры, через которые проходят ионы, такие как натрий (Na+), калий (K+), хлор (Cl−) и кальций (Ca2+), играют важную роль в регулировании физиологических процессов, а изменение в их работе влияет на развитие заболеваний, включая рак крови.

В своей работе ученые ИНЦ РАН сфокусировались на одном из типов мембранных белков — эпителиальных натриевых каналов (ENaC), ответственных за транспорт Na+ и регуляцию водно-солевого баланса в организме. Этот канал также может участвовать в управлении процессами миграции и инвазии раковых клеток.

«Оказалось, что активация канала ENaC при помощи протеаз снижает подвижность клеток лейкоза человека», — рассказывает аспирант ИНЦ РАН Дарья Лысикова.

В настоящее время при лечении рака крови в качестве популярных мишеней для воздействия лекарств на опухолевые клетки в основном рассматриваются внутриклеточные регуляторные белки (киназы, транскрипционные факторы, белки-онкосупрессоры). Для взаимодействия с ними потенциальным лекарствам необходимо преодолевать барьер в виде плазматической мембраны клетки, что может уменьшать эффективность терапии. Поэтому остро стоит необходимость поиска доступных для фармакологического воздействия мишеней на клеточной мембране.

В перспективе благодаря своему расположению на плазматической мембране каналы ENaC можно рассматривать как потенциальные мишени для развития направленных подходов новой терапии лейкозов.

Ранее россиян после 40 лет призвали раз в год посещать офтальмолога для предотвращения слепоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами