Назван способ предсказать деменцию по анализу мочи

Повышенное содержание белка альбумина в моче связано с повышенным риском развития деменции, особенно тех ее форм, которые связаны с повреждением сосудов головного мозга. К такому выводу пришли исследователи из Швеции. Работа опубликована в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).

Ученые проанализировали данные более 132 тысяч человек старше 65 лет из проекта Stockholm Creatinine Measurements (SCREAM), охватывающего практически все население Стокгольма. Ни у одного участника на момент начала наблюдения не было диагностировано деменции. За последующие четыре года примерно 7 % участников столкнулись с ухудшением когнитивных функций.

Когда исследователи разделили людей по уровню альбумина в моче, оказалось, что даже умеренное превышение нормы (30–299 мг/г) увеличивало риск деменции на 25 %, а высокие показатели (≥300 мг/г) — почти на 40 %.

«Наши результаты показали, что люди с уровнем альбумина выше 300 мг/г имеют примерно на 40 % больший риск развития деменции, — рассказала автор исследования, доктор Ли Луо из Университетского медицинского центра Гронингена. — Это особенно важно для пожилых пациентов, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания или диабет, поскольку они и так регулярно проходят анализы на альбуминурию. Теперь эти тесты могут дать дополнительную информацию о состоянии мозга».

Альбумин обычно циркулирует в крови и не должен попадать в мочу. Его присутствие указывает на повреждение мелких кровеносных сосудов — не только в почках, но и во всём организме. Как отметил соавтор работы, профессор Хун Сюй из Каролинского института, «мозг и почки, несмотря на различия, имеют схожую структуру микрососудов, поэтому поражение сосудов в почках нередко сопровождается аналогичными изменениями в мозге».

Наиболее выраженная связь наблюдалась между альбумином в моче и сосудистой деменцией, а также смешанными формами, где присутствуют признаки и сосудистых, и альцгеймероподобных изменений. При этом прямой связи между альбуминурией и чисто болезнью Альцгеймера обнаружено не было — что подтверждает сосудистую природу выявленного механизма.

