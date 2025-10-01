На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США обнаружили древнюю пиявку возрастом 430 миллионов лет

PeerJ: найден древнейший окаменелый след пиявки
true
true
true
close
Andrew J Wendruff/Otterbein University and Takafumi Nakano/Kyoto University

Международная группа исследователей описала уникальный окаменелый образец пиявки, возраст которого составляет около 430 млн лет. Находка показывает, что эти животные появились как минимум на 200 млн лет раньше, чем предполагалось. Работа опубликована в журнале PeerJ.

Окаменелость из геологической формации Уошоша в США сохранила характерные признаки — сегментированное тело и крупный хвостовой присосок, который есть и у современных пиявок. При этом переднего присоска, с помощью которого многие виды сегодня прокалывают кожу и пьют кровь, у древнего образца не обнаружено.

По мнению ученых, это указывает на иной образ жизни: древнейшие пиявки, вероятно, обитали в море и питались мелкими мягкотелыми животными, заглатывая их целиком или высасывая внутренние жидкости.

«Кровососание требует сложных адаптаций — от антикоагулянтов до специализированных ротовых частей. Куда логичнее, что первые пиявки начинали с поедания мелкой добычи», — отметил соавтор работы, палеонтолог Карма Нанглу из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Окаменелости таких организмов крайне редки: у пиявок нет костей или панцирей, и для их сохранения нужны особые условия — быстрое захоронение и бескислородная среда. Исследователи называют находку «двойной удачей», ведь она не только проливает свет на происхождение группы, но и меняет временные рамки ее эволюции.

Ранее ученые выяснили, что мировому урожаю угрожает нашествие слизней.

