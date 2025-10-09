Назван вид рака, который запускает системное истощение организма

hLife: рак поджелудочной разрушает жир и мышцы во всем теле

Ученые из Пекинской больницы и Гарвардской школы общественного здравоохранения установили, что рак поджелудочной железы вызывают системные нарушения во всем организме: истощение мышечной массы, разрушение жировой ткани и сбои в работе жизненно важных органов. Эти процессы лежат в основе кахексии. Результаты обзора опубликованы в журнале hLife.

Кахексия — это патологическое состояние, при котором наблюдается тяжелое истощение организма. В отличие от обычного голодания, кахексия не компенсируется усиленным питанием. Чтобы выяснить, как рак поджелудочной запускает этот процесс, ученые проанализировали данные лабораторных и клинических исследований.

Они выделили несколько ключевых факторов: цитокины (TNF-α, IL-6), провоцирующие хроническое воспаление; факторы роста из семейства TGF-β (активин A, GDF15), подавляющие рост мышц; а также внеклеточные везикулы — микроскопические пузырьки, через которые опухоль посылает сигналы в другие ткани.

Под их воздействием в мышцах активируется убиквитин-протеасомный путь — система, которая разрушает белки. В ходе такого процесса ферменты MAFbx и MuRF1 запускают деградацию мышечной массы, а ATGL и HSL — расщепляют жир. Образующиеся кислоты питают опухоль и ускоряют истощение организма пациента.

Кроме того, ученые подчеркивают, что кахексия затрагивает не только мышцы и жир: она влияет на печень, мозг и иммунную систему, создавая замкнутый круг метаболических нарушений.

«Эта статья переосмысливает кахексию не как симптом, а как синдром, который запускается раком и затрагивает все тело», — пояснил профессор Вэньмин У, один из авторов работы.

По его словам, понимание молекулярных механизмов позволяет говорить о новых мишенях для диагностики и лечения этого состояния.

