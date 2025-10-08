Россиянкам назвали необычные симптомы рака груди

Рак груди может проявляться по-разному, и многие симптомы женщины замечают самостоятельно. Один из необычных симптомов — это шелушение груди и сосков, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог клиники DocMed Анна Ким.

«Важно отслеживать любые изменения кожи груди и соска. К ним относятся шелушение, изменение цвета ареолы, язвы, которые не заживают, или покраснение молочной железы. Втяжение соска внутрь, если раньше его форма была другой, тоже может говорить о развитии заболевания. Выделения из соска — еще один признак, требующий внимания. Особенно настораживает ситуация, если женщина не беременна и не кормит грудью. Выделения могут быть прозрачными, белыми или с примесью крови», — объяснила Ким.

По словам врача, один из наиболее распространенных признаков — уплотнение в молочной железе. Оно не всегда указывает на опухоль, но если образование не исчезает или увеличивается, нужно обязательно обратиться к врачу. Также тревожным сигналом являются уплотнения в подмышечных впадинах: опухоль может распространяться на лимфатические узлы.

«Женщинам следует регулярно самостоятельно осматривать и прощупывать грудь уже в молодом возрасте. Сделать это можно в душе или перед зеркалом. Сначала стоит обратить внимание на внешний вид: нет ли асимметрии, покраснений, втяжений соска или изменения цвета кожи. Для этого вам понадобится всего лишь зеркало и пара минут свободного времени. Затем нужно мягкими круговыми движениями ощупать грудь от основания к соску, а также подмышечные области. При обнаружении уплотнений или изменений важно не откладывать визит к маммологу», — рассказала врач.

Рак молочной железы хорошо поддается лечению на ранних стадиях. Поэтому врачи советуют при любых непонятных симптомах — от уплотнения и боли до выделений или изменений кожи — обращаться за консультацией. Регулярные обследования у маммолога и внимательное отношение к собственному здоровью помогают вовремя выявить проблему и начать лечение.

