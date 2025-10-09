На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный фактор риска преждевременных родов

AJOG: позднее кесарево повышает риск ранних родов при повторной беременности
true
true
true
close
beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

Женщины, которым делают кесарево сечение на поздней стадии родов, чаще сталкиваются с образованием рубцов на нижней части матки. При последующих беременностях это может повышать риск преждевременных родов. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL). Результаты опубликованы в American Journal of Obstetrics & Gynecology (AJOG).

Ученые изучали, как стадия родов, на которой проводится операция, влияет на расположение и заживление рубцов. В исследовании приняли участие 93 женщины, которым было сделано кесарево сечение в активной фазе родов — при раскрытии шейки матки от четырех сантиметров и более. Спустя 4-12 месяцев после родов участниц обследовали с помощью трансвагинального УЗИ.

У 90 из 93 женщин были обнаружены видимые внутренние рубцы. Исследователи установили: чем больше было раскрытие шейки матки на момент операции, тем ниже в матке располагался рубец — вблизи шейки. Так, при раскрытии на восемь сантиметров и более шрам чаще всего образовывался внутри шейки матки или рядом с ней. По словам ученых, именно такое расположение связано с повышенным риском осложнений при последующих беременностях.

Кроме того, было установлено, что такие рубцы заживают хуже, чем те, что образуются выше.

«Мы знали, что кесарево сечение может привести к повреждению шейки матки. Наше исследование — первое, в котором рассматривается, где именно в матке происходит повреждение в зависимости от того, на какой стадии родов проводится операция», — отметила ведущий автор исследования доктор Мария Айвен из Института женского здоровья UCL.

По словам ученых, полученные данные могут помочь усовершенствовать хирургические методы и организовать более тщательное наблюдение за женщинами, планирующими беременность после кесарева сечения. Исследователи призывают к дальнейшему изучению последствий рубцевания и разработке подходов, улучшающих заживление тканей.

Ранее у тошноты при беременности нашли опасное последствие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами