У тошноты при беременности нашли опасное последствие

Беременные женщины, страдающие от тяжелой тошноты и рвоты (гиперемезиса беременных, ГБ), сталкиваются с существенно повышенным риском развития психических и нейропсихиатрических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Результаты опубликованы в The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health.

В работе использовались данные почти полумиллиона беременных женщин с диагнозом ГБ из 135 клиник по всему миру. Ученые провели исследование на основе глобальной базы электронных медицинских карт TriNetX, охватывающей 18 стран.

ГБ встречается примерно у 3,6% беременных и является одной из основных причин госпитализации в первом триместре. Женщины с этим диагнозом страдают от длительной, тяжелой рвоты и тошноты, что может приводить к обезвоживанию, потере веса и изоляции. Ранее многие пациентки сообщали о развитии тревожности, депрессии и даже о мыслях о прерывании беременности.

Авторы проанализировали все случаи диагностики 24 психических и нейропсихиатрических расстройств, зафиксированных в течение года после обнаружения раннего тяжелого токсикоза. Результаты показали: риск развития 13 патологий оказался значительно выше.

В список наиболее частотных вошли послеродовой психоз, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), энцефалопатия Вернике (дефицит витамина B1), расстройства пищевого поведения. Частота послеродовой депрессии у женщин с ГБ была в 2,7 раза выше, чем в контрольной группе.

«Многие женщины испытывают тошноту при беременности, но гиперемезис — это не норма, а изматывающее состояние с серьезными последствиями для психики», — подчеркнул доктор Гамильтон Моррин, соавтор работы.

По мнению авторов, полученные данные подчеркивают необходимость ранней диагностики и психологической поддержки женщин с этим заболеванием.

Ранее ученые выяснили, в какое время года легче забеременеть.