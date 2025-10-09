На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдено природное соединение для борьбы с депрессией без побочных эффектов

BioPsy: соединение уролитин А устраняет тревожность без побочных эффектов
Depositphotos

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) доказали, что природное соединение уролитин А устраняет тревожное поведение у крыс за счет восстановления функции митохондрий — энергетических станций клеток. Исследование опубликовано в журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Тревожные расстройства ежегодно диагностируют у 14% населения, и существующие методы лечения зачастую неэффективны: они устраняют симптомы, но не воздействуют на биологические причины. Кроме того, медикаментозная терапия может вызывать побочные эффекты и зависимость.

Команда под руководством профессора Кармен Санди сосредоточила внимание на прилежащем ядре — области мозга, связанной с тревожностью и эмоциями. У крыс с повышенной тревожностью исследователи протестировали добавку с уролитином А (Mitopure) в дозировке 25 мг/кг в сутки. В течение двух месяцев наблюдали за поведением животных и анализировали изменения на клеточном уровне.

Препарат полностью устранил тревожное поведение у крыс с высокой тревожностью, не оказывая влияния на поведение здоровых животных. Исследование показало, что уролитин А восстанавливает нарушенные митохондриальные генные сети, улучшает выработку энергии, нормализует митофагию — процесс удаления поврежденных митохондрий.

Также было замечено улучшение структуры нейронов и восстановление уровня белка митофузина 2, важного для здоровья клеток.

«Воздействуя на причину расстройства, уролитин А может стать альтернативой традиционным анксиолитикам и лечением будущего — более точным и с меньшим числом побочных эффектов. В дальнейшем мы планируем перейти к клиническим испытаниям добавки на людях», – заключили ученые.

Ранее был назван простой способ улучшения сна при депрессии.

