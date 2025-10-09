Назван максимальный срок годности нижнего белья

Нижнее белье необходимо обновлять раз в 6-12 месяцев — об этом заявила фармаколог Ана Каролина Гонкалвес из Университета Беира-Интериор. В интервью изданию Daily Express она подчеркнула, что изношенная ткань нижнего белья может представлять угрозу для здоровья.

По словам специалиста, ношение нижнего белья дольше года может способствовать развитию бактериальных и грибковых инфекций мочеполовой системы. Причина — в постепенном разрушении ткани.

«Со временем волокна истончаются и рвутся, из-за чего микробы могут оставаться на белье даже после стирки», — объяснила Гонкалвес.

Ссылаясь на опрос, проведенный одним из брендов нижнего белья, эксперт отметила, что 16% британцев носят одну и ту же пару трусов более пяти лет. Фармаколог настоятельно рекомендует избавляться от белья при первых признаках износа — обычно это происходит в течение 6-12 месяцев использования.

Также специалист напомнила, что одну пару трусов следует носить не более одного дня. Повторное использование грязного белья значительно повышает риск инфекций.

