Назван максимальный срок годности нижнего белья

Daily Express: максимальный срок носки трусов составляет один год
close
Depositphotos

Нижнее белье необходимо обновлять раз в 6-12 месяцев — об этом заявила фармаколог Ана Каролина Гонкалвес из Университета Беира-Интериор. В интервью изданию Daily Express она подчеркнула, что изношенная ткань нижнего белья может представлять угрозу для здоровья.

По словам специалиста, ношение нижнего белья дольше года может способствовать развитию бактериальных и грибковых инфекций мочеполовой системы. Причина — в постепенном разрушении ткани.

«Со временем волокна истончаются и рвутся, из-за чего микробы могут оставаться на белье даже после стирки», — объяснила Гонкалвес.

Ссылаясь на опрос, проведенный одним из брендов нижнего белья, эксперт отметила, что 16% британцев носят одну и ту же пару трусов более пяти лет. Фармаколог настоятельно рекомендует избавляться от белья при первых признаках износа — обычно это происходит в течение 6-12 месяцев использования.

Также специалист напомнила, что одну пару трусов следует носить не более одного дня. Повторное использование грязного белья значительно повышает риск инфекций.

Ранее врач назвала главные источники вирусов и бактерий в спортзале.

