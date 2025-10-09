Казанские ученые вывели гречиху, рассчитанную на глобальное потепление

В Татарстане придумали, как в два раза повысить урожайность гречихи в засуху

Селекционеры из Татарстана доказали, что гречиха с необычно утолщенным, сплющенным стеблем в два раза эффективнее обычных сортов накапливает массу плодов в засушливые годы. Правда, в благоприятные годы картина меняется с точностью до наоборот: традиционный сорт опережает своего соперника в полтора раза. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Казанском государственном аграрном университете.

Гречиха — культура капризная. Дневные температуры выше 27 градусов заставляют ее репродуктивные органы буквально останавливать развитие зародышей, превращая потенциальные семена в пустышки. В Татарстане, который исследователи деликатно называют «нестабильной зоной для возделывания гречихи», такие температуры — обычное дело. В 2021 и 2022 годах превышение критического порога составило более трех градусов.

Ученые сравнивали два генотипа: традиционный сорт «Краснострелецкий» и экспериментальную популяцию К-990, созданную на основе растений с фасциями — уплощенными, лентовидными утолщениями стебля и соцветий. Такие растения выглядят необычно: вместо привычного круглого стебля у них развивается плоская, широкая «лента», которая может быть в несколько раз толще обычной. Эта генетическая аномалия, как оказалось, дает растениям неожиданные преимущества.

Шесть лет наблюдений на серой лесной почве Лаишевского района показали интересные результаты. В засушливые годы К-990 показал хорошую выносливость. В такие периоды прирост массы плодоэлементов у растений с деформированными стеблями был в два раза больше, чем у обычного сорта.

«Особенности биосинтеза в органах фасциированной формы К-990 в разные по гидротермическим условиям годы свидетельствуют о ее теплолюбивости и засухоустойчивости», — объяснила профессор кафедры общего земледелия, защиты растений, селекции Казанского ГАУ Фануся Кадырова.

Работа казанских ученых актуальна на фоне изменений климата. Пока К-990 остается экспериментальной популяцией, но исследователи получили ориентиры для дальнейшей работы. В условиях меняющегося климата будущее гречихи может оказаться за формами с необычной анатомией — теми, что умеют экономить ресурсы в трудные времена.

Ранее ученые простыми словами объяснил, где применяется открытие нобелиатов по химии.