Ученые выяснили, что океаны в одной части света нагреваются на 34% быстрее

Океаны вокруг Новой Зеландии нагреваются на 34% быстрее среднемирового уровня. Об этом свидетельствуют данные отчета Our Marine Environment 2025 новозеландского министерства окружающей среды и статистического управления.

В отчете говорится, что ситуация угрожает прибрежным зданиям, инфраструктуре и экосистемам Новой Зеландии. В зонах повреждения штормами и наводнениями находятся примерно 219 тысяч зданий общей стоимостью $103 млрд и инфраструктура на сумму $15 млрд.

Ученые полагают, что к 2050 году уровень моря в некоторых районах может подняться на 20-30 см, что может спровоцировать ежегодные «штормы столетия». Кроме того, зафиксировано смещение Субтропического фронта — границы между холодными и теплыми водами — на 120 км к западу. Это может указывать на изменение крупномасштабной океанической циркуляции вокруг страны.

В августе кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что среднегодовые температуры продолжат расти, причем в России темпы роста в 2,5–2,7 раза выше, чем в среднем по миру. Интенсивность жары в России усилится в ближайшие 10 лет, а дожди сменятся интенсивными ливнями.

