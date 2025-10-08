На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог порекомендовала способ отличить настоящего друга от приятеля

Психолог Крашкина: тест на близость поможет отличить друга от приятеля
afotostock/Shutterstock/FOTODOM

Есть три способа, чтобы проверить, дружит с тобой человек или нет. В частности существует специальный «тест на близость», рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Во-первых, понаблюдайте за поведением. Задайте себе конкретные вопросы: кто чаще инициирует общение, кто поддерживает вас в трудные моменты, чувствуете ли вы, что можете быть собой рядом с этим человеком. Ведение «эмоционального дневника» отношений на 2–4 недели помогает увидеть паттерны. Во-вторых, проверьте границы. Попробуйте поделиться чем-то личным — не критичным, но важным. И обратите внимание на реакцию: человек проявляет сочувствие и интерес или отшучивается, переводит тему, игнорирует? Реакция покажет уровень эмоциональной вовлечённости», – отметила психолог.

В-третьих, Крашкина посоветовала провести «тест на близость».

«Попросите о небольшой, но личной услуге: «Не мог бы ты присмотреть за моей кошкой на выходных?» или «Могу я приехать к тебе, если вдруг станет плохо?». Настоящий друг не будет делать из этого драму — он либо скажет «да», либо честно объяснит, почему не может, но предложит альтернативу. В конце концов иногда самый честный способ — поговорить напрямую. Такой разговор не должен быть обвинительным, а скорее исследовательским. Он может открыть пространство для искреннего диалога. Знакомства — это тоже ценно. Коллега, сосед, приятель по хобби могут приносить радость, поддержку, общение. Но не обязательно ждать от них глубины, свойственной дружбе. Освободите себя от ожиданий, которые человек не может или не хочет оправдать», – заключила психолог.

