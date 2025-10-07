Россиянам рассказали, как подобрать лучшую методику похудения

Не существует методики похудения, которая одинаково подходила бы всем людям. Чтобы подобрать наиболее работающий способ похудения для себя, нужно сдать анализ ДНК, рассказала «Газете.Ru» руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.

«В молекуле ДНК закодирована информация о белках организма — тех самых «рабочих лошадках», которые обеспечивают все процессы в теле: от обмена веществ до реакции на физические нагрузки. У каждого из нас эти инструкции для тела немного разные. Это не только про всем известную непереносимость лактозы и глютена. Это также про особенности усвоения жиров, чувствительность к кофеину, предрасположенность к определенному типу тренировок и даже склонность к конкретным видам травм при занятиях спортом. Например, вариации в генах PPARG или FTO связаны с повышенной склонностью к набору веса при жирной диете (например, кетодиете). Но если такие люди ограничивают насыщенные жиры, риск снижается, и вес легче контролировать», — объяснила биолог.

Наоборот, люди без этих генетических предрасположенностей могут легче переносить диеты с высоким содержанием жиров. Варианты этих генов объясняют, почему один человек худеет на кетодиете, а другой, питаясь тем же, набирает лишние килограммы.

«Точно так же и с тренировками: одним проще развивать силу, другим — выносливость. Сила и выносливость зависят не только от тренировок, но и от «настроек по умолчанию» в нашей ДНК. Ген ACTN3 («ген спринтеров») кодирует белок альфа-актинин-3, который работает в быстрых мышечных волокнах. Люди с активной версией этого гена чаще показывают успехи в спринте, прыжках и силовых видах спорта. Если же у человека «нерабочая» версия ACTN3, быстрые волокна менее эффективны. Зато у них лучше развиваются медленные волокна, от этого выше выносливость, что идеально для марафонов или велогонок. Но это не приговор: при правильных тренировках можно развивать и то, и другое. Просто путь будет разным по эффективности и скорости прогресса», — рассказала специалист.

Генетика помогает понять не только, как тренироваться и питаться, но и на что стоит обратить внимание в плане здоровья: склонность к ожирению, диабету 2-го типа, проблемам с сердцем.

Ранее ученый простыми словами объяснил, за что дали Нобелевку по медицине в этом году.