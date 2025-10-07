На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый простыми словами объяснил, за что дали Нобелевку по физике в этом году

Физик Лисовский: нобелиаты создали прародителя сверхпроводящих кубитов
true
true
true
close
Chalmers University of Technology | Lovisa Håkansson

Нобелевскую премию по физике присудили британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики. Они создали устройства, которые стали прародителями сверхпроводящих кубитов, – единиц хранения информации в квантовых компьютерах, – объяснил «Газете.Ru» замдиректора Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики МФТИ Степан Лисовский.

Раньше квантомеханические эффекты практически не наблюдались в нашем макромире, потому что они в основном проявляются на микромасштабах, характерных для атома.
Потом ученые обнаружили несколько ключевых макроскопических квантовых эффектов: сверхпроводимость и сверхтекучесть. Суть эффектов в том, что при определённых температурах, частицы начали объединяться в одну сущность, и начинали вести себя согласованно. Из-за этого между ними исчезало трение.

«Чтобы объяснить это, можно провести аналогию с дорожным движением. Когда каждый водитель принимает свое решения о передвижении, — машины едут разрозненно и от этого медленно. Если же заставить все машины двигаться синхронно, они начнут двигаться как единое целое и скорость увеличится. То же самое происходит в квантовом мире: электроны или атомы гелия в сверхпроводниках и сверхтекучих веществах начинают вести себя как единое целое», – объяснил Лисовский.

В 1984 и 1985 годах ученые провели серию экспериментов с электронной схемой, состоящей из сверхпроводников — компонентов, которые могут проводить ток без электрического сопротивления, — двигаясь, подобно машинам, как единое целое.

Лауреаты смогли продемонстрировать, что система ведет себя в соответствии с предсказаниями квантовой механики — она квантуется, то есть поглощает или излучает только определённое количество энергии. Транзисторы в компьютерных микросхемах — один из примеров устоявшихся квантовых технологий, которые нас окружают.

Присужденная в этом году Нобелевская премия по физике открыла возможности для разработки квантовых технологий следующего поколения, включая квантовую криптографию, квантовые датчики и квантовые компьютеры.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами