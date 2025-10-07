На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдено сочетание препаратов, замедляющее развитие агрессивной формы рака простаты

Nature: комбинация трех лекарств замедляет прогрессирование рака простаты
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Комбинация трех лекарств — таргетного препарата нирапариба и стандартной терапии абиратероном и преднизоном — показала способность значительно замедлять прогрессирование одной из самых опасных форм рака простаты. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

В исследовании, охватившем данные 696 мужчин из 32 стран, приняли участие пациенты с метастатическим раком предстательной железы, у которых были выявлены мутации в генах, отвечающих за восстановление поврежденной ДНК — так называемом механизме гомологичной рекомбинации (МГР). Нарушения в этих генах делают опухоль более агрессивной и устойчивой к стандартной терапии.

В ходе клинического испытания половина участников получала стандартное лечение (абиратерон + преднизон), а другая — ту же схему с добавлением нирапариба, препарата из класса ингибиторов PARP, воздействующих на опухолевые клетки с дефектами репарации ДНК.

После 30 месяцев наблюдения ученые выяснили, что добавление нирапариба снизило риск прогрессирования болезни на 37% по сравнению со стандартным лечением, а среди пациентов с мутациями BRCA1/2 — почти на 48%. При этом время до ухудшения симптомов у пациентов на комбинированной терапии оказалось вдвое дольше (ухудшение отмечено у 16% против 34% в контрольной группе).

«Хотя стандартные схемы терапии эффективны для большинства пациентов, около четверти больных с мутациями МГР-генов отвечают на лечение значительно хуже. Добавление нирапариба позволяет задержать рецидив и потенциально продлить жизнь», — отметил руководитель исследования, профессор Герхардт Аттард.

По его словам, полученные данные подтверждают необходимость генетического тестирования при постановке диагноза.

«Если у пациента обнаружены мутации в одном из этих генов, врачи могут рассмотреть возможность назначения нирапариба, тщательно взвесив пользу и возможные побочные эффекты», — добавил он.

Ранее стало известно, почему иммунотерапия рака помогает не всем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами