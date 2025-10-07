В России применили нобелевское открытие для лечения рака

На базе Сеченовского Университета открытия нобелевских лауреатов по физиологии и медицине уже находят практическое применение – ученые создают новый подход к лечению рака с использованием регуляторных Т-клеток, рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией иммунной инженерии Сеченовского Университета Елена Голикова.

В 2025 году Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за фундаментальное открытие, изменившее наше понимание иммунной системы. Ученые раскрыли механизм периферической иммунной толерантности — способности организма «узнавать» собственные клетки и не атаковать их. Ключевую роль в этом процессе играют регуляторные Т-клетки (Treg), чья активность определяется геном FOXP3.

Работы этих исследователей позволили понять, как организму удается избегать аутоиммунных атак, и заложили основу для инновационных методов лечения — от подавления патологического иммунного ответа при таких заболеваниях, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит и диабет I типа, до профилактики отторжения трансплантатов.

«В Лаборатории иммунной инженерии мы разрабатываем TCR-платформу для создания терапевтических Т-клеток, способных целенаправленно атаковать опухолевые клетки. В настоящий момент клеточный препарат к первой опухолевой мишени уже успешно прошел доклинические испытания. Совместно с новосибирским НИИ фундаментальной и клинической иммунологии мы планируем расширять возможности этой технологии: в Т-клетки одновременно встраивают ген FOXP3 и ген Т-клеточного рецептора, распознающего конкретный антиген», – объяснила ученая.

По словам Голиковой, такой подход позволяет создавать инженерные регуляторные Т-клетки, которые не просто подавляют иммунитет глобально, а прицельно модулируют его именно в нужном месте и в нужное время.

«Это открывает путь к терапии, сочетающей высокую специфичность и контроль над побочными эффектами. Благодаря таким разработкам российская наука становится полноправным участником глобального движения по созданию клеточных терапий следующего поколения», – заключила специалист.

Ранее в России возмутились, что Нобель по медицине не получил ученый российского происхождения.