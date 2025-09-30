На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработали метод превращения токсина из промышленных стоков в ценное сырье

ПНИПУ: найден способ очистки промышленных стоков от токсичного фенола
Shutterstock/FOTODOM

В России работает около 40 крупных нефтеперерабатывающих заводов и сотни химических предприятий. Их стоки часто содержат фенол — высокотоксичное вещество, смертельно опасное для экосистем и здоровья человека. Ученые Пермского Политеха нашли разработали двухэтапную технологию, которая позволяет удалять до 92% фенола и одновременно превращать его в полезный продукт. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Для извлечения ядовитого вещества исследователи применили нетоксичные экстрагенты — этиловые эфиры карбоновых кислот, получаемые из растительных масел. Эти соединения безопасны, негорючи и не растворяются в воде, поэтому не мешают последующей биологической доочистке. В ходе экспериментов лучше всего показала себя смесь этилбутирата и этилолеата, эффективность которой почти в 1,7 раза выше традиционных растворителей.

На первом этапе методика позволяет снизить концентрацию фенола в стоках с 3000 мг/л до 200–300 мг/л. Далее к экстракту добавляют щелочь — и фенол осаждается в виде фенолята натрия, востребованного сырья для производства клея, красителей, антисептиков, синтетического каучука и лекарств.

Разработанная технология решает сразу две задачи: снижает экологический ущерб и открывает для предприятий возможность получать дополнительную прибыль. Вместо расходов на утилизацию компании могут продавать фенолят натрия, превращая отходы в товар.

Ранее российские ученые превратили отходы производства в ценное сырье для нефтехимии.

