Названы три прикладных направления реализации нобелевского открытия по медицине

Благодаря открытию нобелевских лауреатов по медицине этого года в ближайшие 5-10 лет могут появиться препараты и технологии для лечения аутоиммунных заболеваний: рассеянного склероза, диабета I типа, ревматоидного артрита и многих других. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделом Геномики адаптивного иммунитета ИБХ РАН, директор НИИ трансляционной медицины РНИМУ имени Н. И. Пирогова, профессор Сколтеха Дмитрий Чудаков.

«Сейчас заходят на клинические испытания первые методы Treg-TCR-T терапии (Т- клеточный рецептор трансдуцируется в собственные Т-регуляторные клетки пациента — инновационный метод клеточной терапии). Вы берете Т-клеточный рецептор, который распознает наш собственный антиген, на который мы не хотим, чтобы организм реагировал агрессивно. Вы помещаете ген этого рецептора в регуляторные Т-лимфоциты пациента и возвращаете их обратно. Теперь эти клетки знают свою работу – специфичны к конкретному антигену. Вы их «научили», – объяснил Чудаков.

По словам Чудакова, эта технология, которая сейчас только начинает внедряться в клиническую практику, имеет огромный потенциал. Она основана на концепции регуляторных Т-клеток, за которую ученые получили Нобелевскую премию. Есть другое направление разработки — толерогенные вакцины.

«Это вакцина-наоборот, которая приводит к формированию клональной памяти регуляторных Т-клеток, которые защищают нас от ответа на эти антигены. Такие вакцины могут позволить лечить аутоиммунные заболевания, аллергические заболевания. И эти разработки также основаны на регуляторных Т-клетках», – говорит Чудаков.

Также недавно – в 2018 году - была получена Нобелевская премия была получена за чекпойнт ингибиторы для терапии онкологических заболеваний. В случае терапии онкологических заболеваний одна из задач – подавить активность регуляторных Т-лимфоцитов, чтобы позволить эффекторным Т-клеткам атаковать опухоль. Так что иммунотерапия рака также сильно взаимосвязана с открытием нобелиатов 2025 года.

В России также ведутся исследования новых терапевтических методов, связанных с задействованием регуляторных Т-клеток.

«Наш коллектив в Пироговском университете занимается исследованием и разработками на основе регуляторных Т-лимфоцитов, в частности в рамках текущего гранта РНФ. Исследования клинической применимости регуляторных Т-лимфоцитов ведутся в Рогачевском центре. При трансплантации клеток крови могут возникать реакции трансплантат против хозяина. И для того, чтобы такой реакции не возникало, тоже нужны регуляторные Т-клетки,» – рассказал Чудаков.

Ранее ученый Волчков простыми словами объяснил, за что дали Нобелевку по медицине в этом году.