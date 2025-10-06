проект

Ученый простыми словами объяснил, за что дали Нобелевку по медицине в этом году

Генетик Волчков: Нобель по медицине дали за открытие «отдела безопасности» иммунитета

В этом году Нобелевскую премию по медицине получили за открытие «отдела безопасности» внутри иммунитета, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2025 год присуждена американцам Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи за их открытия в области периферической иммунной толерантности. T-клетки – это одна из основополагающих линий адаптивного или приобретенного иммунитета, который формируется после встречи организма с патогенами. Ученые открыли Т-реактивные клетки, которые не дают иммунитету атаковать клетки собственного организма.

«Долгое время ученые считали, что за предотвращение аутоиммунной реакции отвечает негативный отбор в тимусе (или вилочковой железе — органе иммунной системы, расположенном в верхней части грудной клетки. Именно здесь вырабатываются иммунные клетки), который уничтожает все антигены, — это клеточные рецепторы, которые потенциально могут реагировать на собственные белки, пептиды и пр. Лауреаты обнаружили, что не все клетки, которые реагируют на «своих», умирают. Тимус, как выяснилось, продуцируют некоторое количество регуляторных Т-клеток, о которых ранее не было известно, и которые уничтожают антигены. Если обычные Т-клетки – это полиция, которая отлавливает преступников, то регуляторные клетки – служба внутреннего надзора, которая контролирует самих полицейских и уничтожает те Т-клетки, которые осуществляют произвол», — рассказал Волчков.

По его словам, в норме любая иммунная реакция на самом деле сопровождается развитием аутоиммунитета, но аутоиммунитет в значительной степени гасят Т-регуляторные клетки. Однако при аутоиммунных заболеваниях у людей может отсутствовать или сбоить эта система внутренней безопасности.

Открытие лауреатов может ускорить разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний, а также привести к более успешным результатам трансплантаций. Некоторые из новых методов лечения, основанных на этом открытии, сейчас проходят клинические испытания.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микро-РНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

