Ученые выяснили, способны ли бактерии пережить полет в космос

Австралийские исследователи впервые доказали, что жизненно важные для здоровья человека бактерии могут выдерживать экстремальные нагрузки, возникающие при запуске ракеты и кратковременном пребывании в невесомости. Открытие важно для будущих пилотируемых миссий на Марс, где сохранение микрофлоры человека станет ключевым фактором выживания. Работа опубликована в журнале npj Microgravity.

Команда изучала споры Bacillus subtilis — бактерии, играющей важную роль в поддержании иммунной системы, здоровья кишечника и кровообращения. Образцы были помещены в миниатюрные капсулы и запущены на высоту около 260 км при помощи исследовательской ракеты, разработанной совместно с компанией ResearchSat.

Во время полета споры подверглись перегрузкам и более шести минут провели в состоянии микрогравитации. Несмотря на такие экстремальные условия, бактерии полностью сохранили способность к росту и не показали структурных повреждений.

По словам соавтора работы доцента Гейл Айлз, понимание устойчивости микроорганизмов к условиям космоса приближает ученых к ответу на вопрос о возможности существования жизни за пределами Земли.

Открытие имеет значение не только для космической медицины, но и для земной биотехнологии. Исследователи предполагают, что данные о «живучести» бактерий помогут создавать новые методы борьбы с антибиотикорезистентными штаммами и использовать микроорганизмы в экстремальных условиях на Земле.

Ранее ученые впервые разбудили древние микроорганизмы из вечной мерзлоты.