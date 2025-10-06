На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как восстанавливается вкус после травм и заболеваний

IJOS: найден ключ к восстановлению вкуса после повреждений нервов
Южнокорейские исследователи выяснили, почему после травм и заболеваний вкус способен восстанавливаться, а некоторые его оттенки — например, сладкий — сохраняются дольше других. Открытие позволит понять механизмы регенерации вкусовых рецепторов и в будущем поможет людям с нарушениями вкуса. Работа опубликована в журнале International Journal of Oral Science (IJOS).

Как объясняют авторы, вкусовые сосочки — крайне хрупкая структура, тесно связанная с нервными волокнами. При их повреждении рецепторы вкуса обычно погибают, но позже восстанавливаются вместе с нервами. До сих пор оставалось неясным, какие именно клетки и молекулы запускают этот процесс.

Ученые выяснили, что чувствительные к сладости клетки вкусовых рецепторов обладают уникальной способностью выживать после травм благодаря белку c-Kit. Именно они служат своего рода точкой опоры для последующей регенерации вкусовых почек.

В экспериментах на мышах и в культурах органоидов исследователи временно блокировали работу c-Kit при помощи противоопухолевого препарата иматиниба. В результате «сладкие» клетки исчезали, а процесс восстановления вкусовых почек резко замедлялся. Без их участия остальные вкусовые клетки не могли регенерировать.

«Наши результаты показывают, что клетки, реагирующие на сладкий вкус, не просто выживают после повреждения, но и играют ключевую роль в восстановлении всей структуры вкусовых почек, — объяснил профессор Ен Тэк Чон из Медицинского колледжа Корейского университета. — Кроме того, мы обнаружили, что часть других клеток приобретает свойства стволовых и участвует в заживлении тканей вокруг рецепторов».

