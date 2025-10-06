Вечером 6 октября Луна подойдет ближе к Земле, предупредили ученые

Вечером 6 октября ночное небо озарит необычайно яркая Луна — первое суперлуние 2025 года. В этот момент естественный спутник Земли подходит к своей орбите ближе обычного, из-за чего кажется примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем в периоды, когда он находится дальше всего от планеты. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

По данным NASA, суперлуние — не редкость, но всегда привлекает внимание астрономов и любителей ночного неба. Оно происходит, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей — перигеем.

«Это не такое уж редкое явление», — отметил главный астроном Института Франклина в Филадельфии Деррик Питтс. — «Тем не менее, наблюдать его всегда приятно: человеческий глаз чутко реагирует на свет и форму, и суперлуние кажется по-настоящему волшебным».

Разглядеть суперлуние можно невооруженным глазом из любой точки мира при ясной погоде. Однако, по словам экспертов, различие в размере и яркости заметят только внимательные наблюдатели — особенно если сравнивать с тем, как выглядела Луна за несколько дней до этого.

Наибольший эффект можно ощутить, когда Луна находится низко над горизонтом — тогда ее диск кажется особенно крупным благодаря оптической иллюзии, создаваемой предметами на земле.

В этот раз Луна подойдет к Земле на расстояние около 361 459 километров. Следующие суперлуния ожидаются в ноябре и декабре.

