Врач рассказал, работает ли молоко с медом при борьбе с болью в горле

Такие народные методы борьбы с болью в горле, как молоко с медом и маслом, теплое питье и пар от натуральной соли или минеральной воды, помогают снять боль в горле, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.



«Действительно, теплый чай или молоко могут облегчать неприятные ощущения в горле, успокаивая его раздраженность. Мед, богатый витаминами и микроэлементами, способствует укреплению иммунитета и оказывает мягкое антибактериальное действие. Теплая жидкость увеличивает выделение слюны, что полезно для заживления слизистых оболочек. Однако следует помнить, что молоко и мед не заменяют полноценного лечения антибиотиками при бактериальных инфекциях», – объяснил доктор.

Однако иногда прием молока с медом может спровоцировать дискомфорт у людей с лактозной недостаточностью или аллергией на мед.

«Также среди работающих народных методов снятия боли в горле можно выделить любое теплое питье. Оно смягчает раздражение горла и увлажняет слизистую. Домашние ингаляции тоже могут быть полезны. Натуральная соль или минеральная вода, превращенная в пар, помогают увлажнить дыхательные пути и очистить слизистую. Однако стоит помнить, что неправильное использование домашних рецептов может нанести вред. Например, горячий пар может повредить слизистую оболочку гортани, вызывая еще больший дискомфорт», – рассказал врач.

Народные рецепты, включая молоко с медом, могут применяться только как вспомогательное средство, но не заменяют медицинский осмотр и полноценное лечение.

