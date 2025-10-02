проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, работает ли молоко с медом при борьбе с болью в горле

Врач Врублевский: есть три работающих народных метода снятия боли в горле

true
true
true
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Такие народные методы борьбы с болью в горле, как молоко с медом и маслом, теплое питье и пар от натуральной соли или минеральной воды, помогают снять боль в горле, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

«Действительно, теплый чай или молоко могут облегчать неприятные ощущения в горле, успокаивая его раздраженность. Мед, богатый витаминами и микроэлементами, способствует укреплению иммунитета и оказывает мягкое антибактериальное действие. Теплая жидкость увеличивает выделение слюны, что полезно для заживления слизистых оболочек. Однако следует помнить, что молоко и мед не заменяют полноценного лечения антибиотиками при бактериальных инфекциях», – объяснил доктор.

Однако иногда прием молока с медом может спровоцировать дискомфорт у людей с лактозной недостаточностью или аллергией на мед.

«Также среди работающих народных методов снятия боли в горле можно выделить любое теплое питье. Оно смягчает раздражение горла и увлажняет слизистую. Домашние ингаляции тоже могут быть полезны. Натуральная соль или минеральная вода, превращенная в пар, помогают увлажнить дыхательные пути и очистить слизистую. Однако стоит помнить, что неправильное использование домашних рецептов может нанести вред. Например, горячий пар может повредить слизистую оболочку гортани, вызывая еще больший дискомфорт», – рассказал врач.

Народные рецепты, включая молоко с медом, могут применяться только как вспомогательное средство, но не заменяют медицинский осмотр и полноценное лечение.

Ранее россиянам назвали простой способ продлить жизнь на 4 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами