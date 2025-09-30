Россиянам рассказали, какой завтрак лучше готовить школьникам

Утренний прием пищи обеспечивает организм энергией и необходимыми веществами, чтобы справиться с предстоящими нагрузками. Есть четыре варианта полезных завтраков для школьника, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

По словам врача, завтрак повышает работоспособность, помогает лучше концентрироваться и запоминать информацию. Кроме того, утренний прием пищи избавляет от многочисленных перекусов, а также позволяет не переедать во время обеда.

«Завтрак должен быть сбалансированным: он должен содержать углеводную, белковую и жировую составляющую. Углеводы должны быть медленными, чтобы сытость сохранялась дольше. Ребенку утром можно приготовить омлет или яичницу с овощами, тогда он получит белок в виде яиц и углеводы из овощей. Также нужно добавить кусочек цельнозернового хлеба для насыщенности. Еще один вариант завтрака — полезный бутерброд, например, цельнозерновой хлеб, лист салата, кусочек помидора или болгарского перца и отварная курица или индейка. Третий вариант — это разные виды круп (гречневая, овсяная, кукурузная, ячменная), которые содержат разные витамины и минералы. Лучше сварить кашу на молоке, но без сахара. В конце концов, если времени на готовку совсем нет, ребенку можно дать творог с ягодами или фруктами», — объяснила врач.

Также Тарасова подчеркнула, что важно ограничивать сухие готовые завтраки.

«В них высокое содержание сахара, после такой еды резко повышается уровень глюкозы в крови. Позволять их ребенку стоит не больше 1–2 раз в неделю и небольшими порциями», — рассказала доктор.

