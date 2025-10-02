проект

Россиянам назвали симптомы, которые указывают на болезни крови

Врач Паровичникова: на болезни крови указывают боль в костях и необъяснимая лихорадка

Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Заболевания системы крови обычно проявляются в виде неспецифических симптомов, например, усталости, необъяснимой лихорадки, боли в костях и других, рассказала «Газете.Ru» главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова.

«Проявления заболеваний системы крови очень неспецифичны и могут скрываться под маской других болезней или состояний, например усталости, общей слабости, некоторых инфекций, необъяснимой лихорадки, боли в костях, увеличения лимфоузлов и других. Поэтому важно при обращении к терапевту выполнить ключевое исследование — клинический анализ крови с подсчетом форменных элементов, что позволит увидеть изменения и обратиться к специалисту», — объяснила врач.

По ее словам, заподозрить заболевание системы крови можно по клиническому анализу крови, где врач анализирует показатели крови, формулу, а также те симптомы, которые отмечаются у пациента при обращении.

«Понижение или повышение показателей может свидетельствовать о различных заболеваниях крови, поэтому лучше оставить расшифровку анализа специалисту. От появления подозрительных симптомов до верификации диагноза обычно проходит от нескольких дней до нескольких недель. Это связано как с самими пациентами (позднее обращение), так и с объективными сложностями: нужно время, чтобы выполнить необходимые исследования», — заключила специалист.

Подробнее о том, какова распространенность заболеваний крови среди жителей России, существуют ли сложности с их диагностикой и как лечат эти болезни в современной России — в интервью Паровичниковой «Газете.Ru».

