Названы препараты, которые вредят здоровью печени

Лекарственное поражение печени (ЛПП) — это заболевание, при котором происходит поражение тканей органа на фоне приема лекарств. В число токсичных для печени препаратов входят парацетамол, аспирин, амоксиклав и другие, рассказал «Газете.Ru» гастроэнтеролог-гепатолог Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Сеченовского Университета Петр Ткаченко.

«Если говорить о лекарствах, то очевидно высокой токсичностью обладают препараты для химиотерапии. Практически в 100% случаев они приводят к поражению печени, поэтому существуют специальные протоколы лечения, которые снижают риски для здоровья печени. К этой же группе можно отнести некоторые противотуберкулезные средства, которые обладают высоким риском развития лекарственного поражения печени. Это первая группа опасных препаратов, вторая – лекарства с дозозависимой гепатотоксичностью. Самый известный – это парацетамол, прием более 4 граммов парацетамола связан с высоким риском развития серьезных поражений печени, в том числе смертельно опасной печеночной недостаточности», – объяснил врач.

Антибиотики тоже часто вызывают поражение печени.

«Это, в частности, амоксициллин и амоксиклав. Нестероидные противовоспалительные препараты, например аспирин, тоже оказывают токсичный эффект на печень. Некоторые лекарства для пациентов с заболеваниями сердца тоже обладают токсичным для печени эффектом. Отдельно хотел бы отметить анаболические стероиды и некоторые препараты, которые используются в спортивной медицине. Они, особенно при неконтролируемом приеме, также могут привести к развитию разных типов поражения печени. И, конечно, если у пациента есть какое-то хроническое заболевание печени, то для него риски удваиваются. В некоторых случаях врачи должны провести перерасчет дозы препаратов», – заключил врач.

Подробнее о новых разработках в области лечения печени и том, как лекарства повреждают печень и какой способ защиты печени самый лучший – в интервью Ткаченко «Газете.Ru».

