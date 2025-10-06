Названы работающие препараты для защиты печени

Гепатопротекторы — это лекарственные средства, которые помогают печени восстанавливаться и защищают ее от повреждений. Среди работающих препаратов можно выделить лекарства на основе артишока, китайского лимонника и адеметионина, рассказал «Газете.Ru» гастроэнтеролог-гепатолог Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Сеченовского Университета Петр Ткаченко.

«Гепатопротекторы постоянно создаются и исследуются. Разработка гепатопротекторов ведется разными компаниями, часто используются свойства растений. Например, артишок, китайский лимонник и препарат на основе адеметионина. Некоторые из них показывают хорошие результаты, например уменьшение выраженности воспаления, слабости и утомляемости», – объяснил врач.

Однако, по словам врача, лучшая помощь для печени — вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом. Кроме того, бесконтрольный прием препаратов без назначения врача может повредить здоровью и вызвать лекарственное поражение печени.

Подробнее о новых разработках в области лечения печени и том, как лекарства повреждают печень и какой способ защиты печени самый лучший – в интервью Ткаченко «Газете.Ru».

