Назван симптом, который может указывать на лекарственное поражение печени

Лекарственное поражение печени очень сложно диагностировать, потому что оно может «маскироваться» под другие поражения печени, рассказал «Газете.Ru» гастроэнтеролог-гепатолог Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Сеченовского Университета Петр Ткаченко.

«Иногда, когда мы долгое время не можем поставить пациенту диагноз, мы берем биопсию печени. По состоянию клеток органа морфологи могут понять, какие именно причины вызвали в ней те или иные изменения. Однако несмотря на такой точный метод исследования, иногда лекарственные поражения могут «мимикрировать» под другие факторы: заражение вирусами, аутоиммунные заболевания, алкогольное поражение печени, стеатоз, то есть накопление жира в печени, и т.д. Поэтому часто мы ставим диагноз по методу исключения», – объяснил врач.

Кроме того, по словам врача, зачастую единственными симптомами могут быть неприятные ощущения в правом подреберье, появление слабости, утомляемости.

«Это неспецифические симптомы, которые присущи многим болезням. Поэтому, если пациент не сдает тест печеночной панели или другие анализы, которые позволяют оценить состояние печени, то долгое время он не будет подозревать о своей болезни. Единственный случай, когда лекарственное поражение печени ярко манифестирует, — это острая печеночная недостаточность. Это тяжелое, быстро развивающееся нарушение работы печени. Причиной заболевания является быстрая гибель клеток печени, из-за чего орган не справляется со своими функциями», – рассказал врач.

Подробнее о новых разработках в области лечения печени и том, как лекарства повреждают печень и какой способ защиты печени самый лучший – в интервью Ткаченко «Газете.Ru».

