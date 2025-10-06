На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выявили неожиданный фактор эволюции ДНК человека

AJHG: нехватка минералов в пище изменила ДНК человека
romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Недостаток жизненно важных микроэлементов, таких как йод, магний и железо, мог повлиять на эволюцию человека, оставив след в его ДНК. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL). Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Human Genetics (AJHG).

Ученые проанализировали 276 генов, связанных с усвоением и метаболизмом 13 ключевых минералов, включая цинк, селен, кальций и калий. В популяциях, живущих в условиях нехватки или избытка определенных элементов, ученые заметили изменения в генах, связанных с их усвоением.

Гены, отвечающие за работу с этими веществами, подверглись положительному отбору. Это означает, что естественный отбор закреплял версии генов, помогающие организму лучше справляться с минеральным дисбалансом.

Так, у народа мбути в Центральной Африке — низкорослой группы, обитающей на бедных йодом почвах, — были обнаружены генетические адаптации в йод-зависимых рецепторах. Аналогичные изменения найдены у майя в Центральной Америке. В этих регионах также была зафиксирована относительно низкая распространенность увеличения щитовидной железы. Ученые предполагают, что снижение роста могло быть частью защитной адаптации к дефициту йода.

В Южной и Центральной Азии, где почвы могут содержать избыток магния, были выявлены изменения в генах FXYD2 и MECOM, связанных с его усвоением. Эти мутации могли снижать риск токсичности за счет ограничения всасывания элемента.

«Мы нашли признаки адаптации хотя бы к одному минералу почти в каждой исследованной популяции», — отмечает руководительница проекта Жасмин Рис. — «Это указывает на то, что микронутриенты были важным эволюционным фактором на протяжении всей истории человечества».

Ранее был назван неожиданный продукт, повлиявший на эволюцию человека.

