Назван неожиданный продукт, повлиявший на эволюцию человека

E&E: грибы повлияли на эволюцию человека
Shutterstock

Международная команда ученых, наблюдавшая за приматами в долине Исса в Танзании, выяснила: грибы играют важную роль в рационе приматов и могли быть значимы для эволюции человека. Работа опубликована в журнале Ecology and Evolution. Работа опубликована в журнале Ecology and Evolution (E&E).

За четыре года исследователи собрали более 50 тысяч наблюдений за питанием шимпанзе, павианов и краснохвостых мартышек. Оказалось, что все три вида регулярно употребляют грибы — и делают это по-разному. Для шимпанзе и мартышек они служат сезонной «подстраховкой» в период дефицита фруктов, составляя около 2% рациона. А вот павианы едят грибы постоянно и даже предпочитают их другим продуктам: в отдельные месяцы грибы составляли более трети их меню.

Ученые считают, что такой подход помогает видам избегать прямой конкуренции за еду и снижает конфликты между ними. Более того, подобные наблюдения могут объяснить, как ранние гоминиды адаптировались к жизни в саваннах и редколесьях, где плодовых деревьев было мало.

«Фауна и флора долины Исса напоминают ландшафт, в котором эволюционировали наши предки. Если современные приматы активно используют грибы, логично предположить, что Australopithecus или Homo habilis делали то же самое», — отметили авторы работы.

Факты из археологии подтверждают гипотезу: в зубном налете неандертальцев возрастом около 40 тысяч лет находили следы грибов. Ученые подчеркивают, что роль этого ресурса в эволюции человека недооценена, поскольку грибы плохо сохраняются в ископаемом виде.

Ранее ученые впервые нашли источник древней жизни на Земле.

