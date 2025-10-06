На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден белковый «переключатель», замедляющий развитие болезни Паркинсона

SciAdv: подавление работы белка B55 улучшает подвижность при болезни Паркинсона
Снижение активности белка B55 (PP2A-B55alpha) улучшает работу митохондрий и ослабляет двигательные симптомы болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Католического университета в Риме обнаружили. Результаты опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Митохондрии — это «энергетические станции» клетки, жизненно необходимые для ее выживания. Они вырабатывают энергию, регулируют обмен веществ и участвуют в контроле клеточной гибели. Нарушения в их работе лежат в основе множества заболеваний — от болезни Паркинсона до редких митохондриальных миопатий.

Ученые установили, что клеточный регулятор фосфатазы B55 выполняет сразу две функции: он запускает
митофагию — процесс удаления поврежденных митохондрий, и одновременно регулирует митохондриальный биогенез — образование новых органелл. Таким образом, B55 обеспечивает тонкий баланс между разрушением и синтезом митохондрий, необходимый для поддержания здоровья клетки.

Особенно важным оказалось взаимодействие B55 с паркином — белком, напрямую связанным с болезнью Паркинсона. В экспериментах на дрозофилах (плодовых мушках) снижение уровня B55 привело к улучшению двигательных функций и восстановлению митохондриального баланса. Эффект оказался зависимым от паркина, что подтверждает его центральную роль в механизме.

Открытие может стать основой для создания новых терапий, направленных на регуляцию активности B55. Такие препараты потенциально могут защищать дофаминергические нейроны мозга — клетки, которые погибают при болезни Паркинсона. Кроме того, контроль над B55 рассматривается как перспективное направление в лечении онкологических заболеваний, при которых нарушается клеточный энергетический баланс.

Ранее в мозге человека нашли «спусковой крючок» болезни Паркинсона.

