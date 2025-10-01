На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В мозге человека нашли «спусковой крючок» болезни Паркинсона

Nature BE: в мозге человека обнаружили ранний белковый маркер болезни Паркинсона
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Кембриджского университета впервые обнаружили в мозге человека белковые кластеры, которые, как предполагается, запускают болезнь Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Речь идет о так называемых альфа-синуклеиновых олигомерах — крошечных белковых скоплениях, которые давно считались вероятной причиной разрушения нейронов при болезни Паркинсона. Однако до сих пор такие кластеры не удавалось визуализировать в тканях человеческого мозга — они были слишком малы, чтобы их можно было обнаружить.

Разработанный учеными метод ASA-PD (расширенное определение агрегатов при болезни Паркинсона) основан на флуоресцентной сверхразрешающей микроскопии. Он позволяет увидеть олигомеры в мозговой ткани, подсчитать их количество, измерить размеры и сравнить их характеристики у здоровых людей и у пациентов с болезнью Паркинсона.

Исследование показало: олигомеры присутствуют у всех, но у больных Паркинсоном они крупнее, ярче и более многочисленны. Команда ученых также обнаружила особый подкласс белков, который встречается только у больных — возможно, это самые ранние биомаркеры болезни, появляющиеся задолго до клинических симптомов.

«Это все равно, что впервые увидеть звезды средь бела дня. До сих пор основным маркером болезни считались тельца Леви — крупные белковые образования, которые появляются на более поздней стадии. Олигомеры же могут стать ключом к ранней диагностике», — объяснила один из авторов исследования, доктор Ребекка Эндрюс.

Открытие может изменить понимание механизмов развития болезни Паркинсона и ускорить создание методов раннего выявления и потенциального лечения. Исследователи также считают, что технологию ASA-PD можно применять для изучения других нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Ранее ученые создали «мини-капсулы» с живыми клеткам для защиты от воспаления мозга.

