На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Астрономы объяснили, как не пропустить «одну из самых красивых» Лун 2025-го

На Земле можно будет увидеть одну из самых красивых Лун года 7 и 8 октября
true
true
true
close
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

В начале следующей недели две ночи подряд можно будет увидеть первое осеннее суперлуние (совпадение полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли). Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там рассказали, что ночью с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября можно будет видеть «одно из самых красивых» полнолуний в 2025 году.

«Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13 %), разница по яркости может достигать 25 % и даже больше, что обычно более чем заметно», — отметили в лаборатории.

Там добавили, что в этот раз условия для полнолуния будут почти идеальными, поэтому его должно быть видно всю ночь на большой высоте. Для этого нужно обратить внимание на точку, в которой зашло Солнце, и смотреть на противоположенный горизонт. Луна взойдет там почти сразу после его захода.

«В англоязычной традиции октябрьская Луна называется урожайной (Harvest Moon). Так что если кто-то еще не выкопал картошку, то для этого самое время», — посоветовали в лаборатории.

Зрелище «кровавой Луны» или ярко сияющей солнечной короны завораживает и может показаться загадочным. Однако затмения — это не магия, а предсказуемое астрономическое явление, которое уже долгие столетия детально описывается учеными. Что такое лунные и солнечные затмения, когда они произойдут в 2025 году, как подготовиться к наблюдению за ними и правда ли, что они влияют на самочувствие и судьбу людей — в нашем материале.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что было бы с Землей, если бы вместо Солнца светили другие звезды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами