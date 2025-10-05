Астрономы объяснили, как не пропустить «одну из самых красивых» Лун 2025-го

На Земле можно будет увидеть одну из самых красивых Лун года 7 и 8 октября

В начале следующей недели две ночи подряд можно будет увидеть первое осеннее суперлуние (совпадение полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли). Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там рассказали, что ночью с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября можно будет видеть «одно из самых красивых» полнолуний в 2025 году.

«Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13 %), разница по яркости может достигать 25 % и даже больше, что обычно более чем заметно», — отметили в лаборатории.

Там добавили, что в этот раз условия для полнолуния будут почти идеальными, поэтому его должно быть видно всю ночь на большой высоте. Для этого нужно обратить внимание на точку, в которой зашло Солнце, и смотреть на противоположенный горизонт. Луна взойдет там почти сразу после его захода.

«В англоязычной традиции октябрьская Луна называется урожайной (Harvest Moon). Так что если кто-то еще не выкопал картошку, то для этого самое время», — посоветовали в лаборатории.

