Жители Земли смогут увидеть суперлуние в октябре

Инженер Санакоев: в октябре жители Земли смогут наблюдать суперлуние
Onur Dogman/Global Look Press

В октябре жители Земли смогут наблюдать суперлуние, когда Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от центра Земли. Об этом ТАСС сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

«В течение октября Луна будет менять свое удаление от Земли: 7 октября нас ожидает суперлуние, Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли — менее 360 тыс. километров. Это почти на 14% меньше, чем в период минилуния, а блеск луны по сравнению с минилунием будет выше почти на 30%», — сказал инженер.

Санакоев добавил, что 8 октября Луна отдалится от Земли до 360 тыс. километров. При этом 23 октября естественный спутник планеты будет находиться на расстоянии 406 тыс. километров.

Инженер отметил, что 13 октября жители Земли смогут наблюдать, как Луна окажется рядом с Юпитером, а утром 19 октября — рядом с Венерой. Из-за этого, по его словам, жители Урала увидят необычный рассвет.

Ранее глава NASA заявил о планах создать на Луне деревню.

