Ученые предупредили о скрытой опасности повышенной чувствительности к звукам

BJP: непереносимость неприятных звуков связана с проблемами психики
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Непереносимость неприятных звуков от чавканья до щелчков ручки (мизофония) является лишь «верхушкой айсберга» и связана с глубокими проблемами психики. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале British Journal of Psychology (BJP).

Исследователи доказали, что у людей с мизофонией чаще встречаются трудности с переключением внимания в эмоционально напряженных ситуациях, пониженная когнитивная гибкость и склонность к навязчивым мыслям. Иными словами, дело не только в раздражающих звуках, а в более сложном психологическом профиле, который влияет на то, как человек справляется с эмоциями и мыслительными задачами в целом.

В эксперименте с участием 140 взрослых около четверти испытуемых показали клинически значимую мизофонию. Эти участники хуже справлялись с заданиями, требующими быстро переключаться между задачами, особенно когда речь шла об эмоциональных образах. Кроме того, у них чаще фиксировалась склонность к «застреванию» в негативных переживаниях.

«Мизофония — это не просто раздражение из-за звуков, а комплексное расстройство, затрагивающее эмоциональную регуляцию и когнитивную гибкость», — отметил автор работы, нейропсихолог Мерседе Эрфаниан.

Ученые подчеркивают: понимание этой многогранности важно для разработки новых методов диагностики и терапии. По их словам, звукочувствительность может быть лишь одним из симптомов более широкой проблемы, связанной с работой мозга в области эмоционального контроля и внимания.

