Названа диета, избавляющая от симптомов депрессии

Translational Psychiatry: кето диета снижает симптомы депрессии на 70%
Shutterstock

Ученые из Университета штата Огайо показали, что соблюдение кетогенной диеты в течение 10–12 недель может значительно уменьшить проявления депрессии. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry.

В эксперименте участвовали 24 студента с диагностированным депрессивным расстройством, из них 16 полностью завершили программу. Все они продолжали получать стандартное лечение — консультации или медикаменты, — а дополнительно придерживались тщательно разработанной низкоуглеводной диеты (менее 50 граммов углеводов в день, умеренное количество белка и упор на полезные жиры, такие как оливковое масло, орехи и рыба).

Результаты оказались впечатляющими: по самооценкам и клиническим шкалам выраженность депрессии снизилась примерно на 70%. К концу исследования у участников не осталось признаков умеренной или тяжелой депрессии. Кроме того, большинство студентов потеряли в среднем 5 кг веса, улучшились показатели когнитивных тестов, а уровень белка BDNF, важного для здоровья нейронов, вырос на 32%.

Ученые отмечают, что эффект не объясняется лишь снижением веса или повышением уровня кетонов в крови: положительное влияние диеты на настроение может быть связано с более сложными метаболическими процессами, включая снижение воспаления и улучшение энергетического обмена.

«Мы видим здесь реальный потенциал помочь большему числу людей, чем это возможно с помощью традиционных подходов», — отметил психиатр Райан Патель.

Ранее стало известно, как психотерапия способна изменить устройство мозга.

