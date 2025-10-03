На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создан новый прибор для изучения колебаний пространства-времени

CQG: предложен новый способ обнаружения гравитационных волн
true
true
true
close
Mark Garlick/Science Photo Library

Международная команда исследователей представила компактный детектор гравитационных волн, способный регистрировать колебания пространства-времени в миллигерцовом диапазоне (10⁻⁵–1 Гц). Эта область частот до сих пор оставалась «слепой зоной» науки: существующие обсерватории вроде LIGO и Virgo фиксируют только высокочастотные волны, а пульсарные тайминговые массивы — ультранизкие. Работа опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity (CQG).

Новый прибор основан на технологиях оптических резонаторов и атомных часов. Он измеряет крошечные фазовые сдвиги в лазерном свете, вызванные прохождением гравитационной волны. В отличие от гигантских интерферометров, эти установки компактны, почти не подвержены сейсмическим помехам и могут уместиться на лабораторном столе.

«Используя технологии, разработанные для атомных часов, мы расширяем диапазон детектирования гравитационных волн. Это открывает возможность создания глобальной сети небольших детекторов, которые смогут искать сигналы, остававшиеся скрытыми как минимум десятилетие», — пояснила соавтор работы доктор Вера Гуаррера из Университета Бирмингема.

Каждый детектор состоит из двух ортогональных ультрастабильных оптических резонаторов и атомного эталона частоты. Такая конфигурация повышает чувствительность и позволяет определять поляризацию и направление прихода волн.

В среднечастотном диапазоне должны проявляться слияния белых карликов и черных дыр, а также следы ранней Вселенной. Космическая миссия LISA планирует изучать эти частоты лишь в 2030-х, тогда как новый метод позволит приступить к поискам уже сейчас.

Ранее была разгадана загадка первой материи Вселенной.

