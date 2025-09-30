Астрономы выяснили, где на Юпитере содержится вода

Исследователи Калифорнийского технологического института создали новую компьютерную модель гидрологического цикла Юпитера. Оказалось, что водяной пар конденсируется в облака и выпадает дождем в бурной атмосфере планеты-гиганта. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Результаты моделирования показали, что вода на Юпитере распределена неодинаково. Это поможет ученым понять, как вода могла попасть на Землю, поскольку именно Юпитер был первой планетой, сформировавшейся в Солнечной системе и оказавшей влияние на орбиты остальных.

«Хотя мы сосредоточены на Юпитере, в конечном счете мы хотим создать теорию о воде и динамике атмосферы, которую можно будет применять и к другим планетам, включая экзопланеты», — пояснил ведущий автор статьи Хуачжи Ге, постдокторант группы профессора Эндрю Ингерсолла.

Быстрое вращение Юпитера — сутки там длятся всего около 10 часов — вызывает турбулентные полосы, заметные в его атмосфере. По данным новой модели, в субтропиках и средних широтах турбулентность приводит к выпадению дождей, которые уносят воду глубже, делая нижние слои атмосферы более влажными.

Ученые планируют расширить модель на всю планету и проверить ее применимость к другим газовым гигантам — Урану и Нептуну, где также наблюдаются неоднородные распределения химических веществ, например метана.

