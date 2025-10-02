На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РАН назвали сроки запуска на орбиту обсерватории «Спектр-РГН»

ИКИ РАН: Запуск орбитальной обсерватории «Спектр-РГН» намечен на 2032 год
КЦ «Южный»/ЦЭНКИ

Астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГН» планируется запустить на орбиту в 2032 году. Об этом в своем докладе рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович на торжественном мероприятии в честь 60-летия института, сообщает ТАСС.

««Спектр-РГН» --2032 [год]», — говорится на слайде презентации.

Петрукович отметил, что работать над космическим аппаратом «Спектр-РГН» ИКИ РАН начнет в 2026 году.

«Цель проекта — научиться использовать источники рентгеновского излучения для автономной навигации космических аппаратов», — уточнил академик.

Петрукович отметил, что «Спектр-РГН» станет преемником работающего сегодня на орбите «Спектра-РГ», цель которого заключается в построении карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра. Литера «Н» в названии устройства означает «Навигация», потому что цель проекта — научиться использовать источники рентгеновского излучения для автономной навигации космических аппаратов.

